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Дзюдо. Марина Слуцкая стала бронзовым призёром чемпионата Европы

19 апреля 2021 12:07
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Новости Беларуси. Белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая завоевала бронзу чемпионата Европы, который принимал Лиссабон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дзюдо. Марина Слуцкая стала бронзовым призёром чемпионата Европы-1

В полуфинале весовой категории свыше 78 килограммов наша соотечественница уступила будущей победительнице турнира Кайре Сайит из Турции, но в борьбе за третье место была сильнее спортсменки из Литвы Сандры Яблонските.

# Дзюдо # Марина Слуцкая # Кайра Сайит # Сандра Яблонските # Фотофакт

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