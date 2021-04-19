Дзюдо. Марина Слуцкая стала бронзовым призёром чемпионата Европы

Новости Беларуси. Белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая завоевала бронзу чемпионата Европы, который принимал Лиссабон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая завоевала бронзу чемпионата Европы, который принимал Лиссабон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В полуфинале весовой категории свыше 78 килограммов наша соотечественница уступила будущей победительнице турнира Кайре Сайит из Турции, но в борьбе за третье место была сильнее спортсменки из Литвы Сандры Яблонските.