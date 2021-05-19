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Плавание. Виктор Стаселович на дистанции 100 метров на спине вошёл в топ-20 ЧЕ в Будапеште

19 мая 2021 22:39
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Новости Беларуси. В Будапеште продолжается чемпионат Европы по плаванию. 19 мая на старт предварительных заплывов на отдельных дистанциях выходили четыре представителя Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Плавание. Виктор Стаселович на дистанции 100 метров на спине вошёл в топ-20 ЧЕ в Будапеште-1

Правда, пробиться в вечернюю программу никому из них не удалось. Ближе всех к выходу в полуфинал оказался Виктор Стаселович. На дистанции 100 метров на спине финалист полтинника по сумме всех заплывов показал 20-й результат, уступив проходному 16-му месту всего 0,22 секунды. Еще один белорус Никита Цмыг завершил стометровку на спине 42-м. Также вне полуфинала на дистанции 200 метров вольным стилем оказалась Анастасия Шкурдай – в общей таблице белоруска расположилась лишь на 44-м месте. Неудача постигла и Илью Шимановича – на дистанции 200 метров брассом белорус остановился в четырех позициях от заветной шестнадцатки.

# Плавание # Никита Цмыг # Анастасия Шкурдай # Виктор Стаселович # Илья Шиманович # Фотофакт

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