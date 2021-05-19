Футбол. Молодёжная сборная Беларуси проведёт товарищеский матч с Литвой

Новости Беларуси. Плюс один матч в календаре. 8 июня молодежная сборная Беларуси по футболу проведет товарищеский матч со сверстниками из Литвы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игра пройдет на натуральном поле ассоциации «Белорусская федерация футбола» и начнется в 17:00. Этой встречей завершится учебно-тренировочный сбор команды, который начнется 31 мая. Отметим, наша сборная, составленная из игроков не старше 2000 года рождения, уже 5 июня стартует в квалификации Евро-2023. В соперниках – Кипр. Планируется, что игра пройдет на стадионе «Торпедо» в Жодино.