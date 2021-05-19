«Это было неожиданно». Александр Богданович о должности председателя комиссии спортсменов НОК Беларуси

Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:

Мне очень приятно, это было неожиданно, что меня выбрали председателем, я шел туда, не зная, что там будет. Такая миссия, можно сказать, почетная, которая будет формировать мнение независимых спортсменов. Мы сейчас будем планировать на год наши мероприятия, и я вам хочу сказать, что это одно из тех мероприятий, которое мы сейчас проводим, популяризация олимпийского движения.