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«Это было неожиданно». Александр Богданович о должности председателя комиссии спортсменов НОК Беларуси

19 мая 2021 22:37
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Новости Беларуси. Национальный олимпийский комитет продолжает знакомить с историей нашего спорта на Олимпиаде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Выставка «Истории наших побед», посвященная 30-летию НОК Беларуси, появилась сразу в двух новых локациях.

«Это было неожиданно». Александр Богданович о должности председателя комиссии спортсменов НОК Беларуси-1

Не могли обойти стороной еще одну тему – 18 мая Александр Богданович был избран председателем комиссии спортсменов НОК Беларуси.

«Это было неожиданно». Александр Богданович о должности председателя комиссии спортсменов НОК Беларуси-4

Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:
Мне очень приятно, это было неожиданно, что меня выбрали председателем, я шел туда, не зная, что там будет. Такая миссия, можно сказать, почетная, которая будет формировать мнение независимых спортсменов. Мы сейчас будем планировать на год наши мероприятия, и я вам хочу сказать, что это одно из тех мероприятий, которое мы сейчас проводим, популяризация олимпийского движения.

# Белорусские спортсмены # Александр Богданович # Фотофакт

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