Состоялась жеребьёвка хоккейной Лиги чемпионов. С кем сыграет «Юность»?

Новости Беларуси. Хоккейная «Юность» узнала соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. 19 мая в Цюрихе состоялась жеребьевка, в которой участвовали 32 команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Они были разделены на восемь групп по четыре коллектива в каждой. По итогу жеребьевки определили, что лучшая команда Беларуси сыграет с чемпионом Чехии «Оцеларжи» из Тршинеца, а также со шведским «Лександом» и швейцарским «Фрибур-Готтероном». Групповой этап турнира начнется 26 августа.

Отметим, руководство Лиги разбило восемь команд из стран-участниц финального этапа Олимпийской квалификации на два отдельных пула. У этих клубов будет немного иной календарь на групповом этапе.