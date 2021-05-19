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Состоялась жеребьёвка хоккейной Лиги чемпионов. С кем сыграет «Юность»?

19 мая 2021 21:34
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Новости Беларуси. Хоккейная «Юность» узнала соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. 19 мая в Цюрихе состоялась жеребьевка, в которой участвовали 32 команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Состоялась жеребьёвка хоккейной Лиги чемпионов. С кем сыграет «Юность»?-1

Они были разделены на восемь групп по четыре коллектива в каждой. По итогу жеребьевки определили, что лучшая команда Беларуси сыграет с чемпионом Чехии «Оцеларжи» из Тршинеца, а также со шведским «Лександом» и швейцарским «Фрибур-Готтероном». Групповой этап турнира начнется 26 августа.

Отметим, руководство Лиги разбило восемь команд из стран-участниц финального этапа Олимпийской квалификации на два отдельных пула. У этих клубов будет немного иной календарь на групповом этапе.

В прошлом сезоне из-за эпидемиологической ситуации соревнования не проводились.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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