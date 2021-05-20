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Плавание. Белорусская четвёрка вышла в финал смешанной комбинированной эстафеты ЧЕ

20 мая 2021 18:32
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Новости Беларуси. В Будапеште продолжается чемпионат Европы по плаванию. 20 мая в полуфинальных заплывах принимали участие и представители Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». К сожалению, пробиться в финалы удалось не всем.

Плавание. Белорусская четвёрка вышла в финал смешанной комбинированной эстафеты ЧЕ-1

Анастасия Шкурдай проплыла дистанцию 100 метров на спине за минуту и 52 сотых секунды, что стало лишь 14-м временем среди 16 участниц. В полуфинале на полтиннике баттерфляем Григорий Пекарский и Евгений Цуркин финишировали на 12-м и 13-м местах соответственно. Для прохода в финал Пекарскому не хватило всего 8 сотых секунды.

Зато наша четверка в составе Виктора Стаселовича, Ильи Шимановича, Анастасии Кулешовой и Анастасии Караковской вышла в финал смешанной комбинированной эстафеты.

# Плавание # Анастасия Шкурдай # Григорий Пекарский # Евгений Цуркин # Виктор Стаселович # Илья Шиманович # Анастасия Кулешова # Анастасия Караковская # Фотофакт

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