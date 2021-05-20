«Главный результат – дети живут игрой». Как проходят финалы волейбольной лиги «Мяч над сеткой»

Новости Беларуси. В четырех городах Беларуси продолжаются финалы детско-юношеской волейбольной лиги «Мяч над сеткой». 20 мая стало кульминационным для 16, 14 и 12-летних участников. Именно в этих возрастных категориях определились победители турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ребята соревновались по круговой системе. Интрига, кому же достанутся заветные виктории, сохранялась до последнего. В итоге чемпионами и обладателями главных трофеев стали следующие команды. Среди девочек 2009 года рождения победили воспитанницы СДЮШОР волейбольного клуба «Минск». У юношей 2005 года рождения сильнее сверстников оказались ребята из гродненской СДЮШОР имени Сапеги. Представители этой же школы олимпийского резерва первенствовали и в 14-летнем возрастном цензе.

Алла Тетерина, председатель Белорусской федерации волейбола:

Забираем из других видов спорта быстрее, потому что все время опаздывали чуть-чуть, а сейчас такой размах. Вы заметили, у нас такой прорыв в волейболе сейчас произошел. Нам нужна была небольшая помощь, и Президентский клуб нам стал помогать. И так помогать, что это приобрело какие-то грандиозные масштабы. Отсюда мы смотрим, во-первых, тренеров, отсюда мы сморим игроков. Такой турнир, с которого волейбол начинается здесь.

Аристарх Герасимов, игрок команды СДЮШОР ВК «Минск»:

В этом турнире могу отметить свою хорошую игру. Конкуренция отличная, в следующем году должны первое место занимать.

Александр Музыченко, тренер ВК «Лицей МЧС» (Гомель):

Ребята, которые здесь участвуют в турнире, есть шанс проявить себя, посмотреть. И эти эмоции, которые ребята получили по финальному свистку, неважно, кто выиграл, кто проиграл, самый главный результат – дети живут игрой, хотят играть и совершенствоваться.