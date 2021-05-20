Хоккей на траве. «Виктория» обыграла «Минск» и стала чемпионом Беларуси среди женских команд

Новости Беларуси. Завершился чемпионат Беларуси по хоккею на траве среди женских команд. Лучшим коллективом страны стала смолевичская «Виктория», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финальной серии до трех побед девушки всухую обыграли хоккейный клуб «Минск». Первые два матча золотой дуэли будущие чемпионки взяли со счетом 2:1, а в третьей игре командам основного времени уже не хватило. Все решилось в серии буллитов, в которой точнее оказалась «Виктория».

Также 20 мая разрешилась судьба бронзовых медалей чемпионата. Их обладательницами стали девушки из гродненского «Ритма», со счетом 3:0 в серии обыгравшие барановичский «Текстильщик».