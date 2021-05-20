Дистанции будут в формате кросса. В Раубичах стартовал пятый сезон Кубка Белорусской федерации биатлона

Новости Беларуси. Стартовал пятый, юбилейный Кубок Белорусской федерации биатлона, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В этом сезоне ребята будут бороться в личном и командном зачетах в четырех возрастных категориях. Это спортсмены от 11 до 18 лет.

В среду, 19 мая, состоялось торжественное открытие сезона, а уже 20 мая началась соревновательная программа. На базе спорткомплекса «Раубичи» ребята сражались на огневом рубеже. Погода выдалась совсем не майская, но кого-кого, а биатлонистов сильным ветром точно не напугаешь.

Елизавета Балдина, участница соревнований:

Конечно, прохладно, но мы справляемся, после зимы привыкшие к холоду, биатлонисты привыкшие к таким условиям. Справляемся. Главное было сосредоточиться на стрельбе, хорошо выстрелить, не дергать ничего.

21 мая ребят ждут дистанции в 1 500 и 3 000 метров. Правда, преодолевать их биатлонисты будут не на лыжероллерах – соревнования пройдут в формате кросса. А бегать ребята будут на стадионе «Динамо».

Кристина Куделко, участница соревнований:

Стрельба сегодня получилась неплохо, но могла, конечно, лучше. Кроссом я себя чувствую достаточно хорошо. Правда, я не знаю, как бегают мои конкурентки, но я надеюсь, что все будет отлично. Как раз как легкоатлеты по стадиону, мне нравится. Тем более мы стартуем масс-стартом, можно будет наблюдать за конкурентками и уже правильно раскладывать силы.