«Жду хорошей битвы». Соболенко о предстоящем матче с Александровой в Открытом чемпионате США

Арина Соболенко и Виктория Азаренко вышли в третий круг турнира. Вторая ракетка мира не испытала проблем в поединке с итальянкой Люцией Бронзетти. Победа со счетом 6:3, 6:1. В матче 1/16 финала Соболенко сыграет с россиянкой Екатериной Александровой. В личных встречах у этих теннисисток счет равный – 3:3.

Арина Соболенко, вторая ракетка мира: Она прекрасная теннисистка, у нас было много напряженных, хороших поединков. Катя действует очень агрессивно, здорово подает, и это покрытие подходит ее стилю игры. Меня ждет вызов, но я всегда наслаждаюсь матчами с ней. Жду хорошей битвы.

Виктория Азаренко во втором круге нанесла поражение француженке Кларе Бюрель – 6:1, 6:4. Это сражение далось белоруске нелегко. По ходу матча она брала медицинский тайм-аут, но смогла довести игру до победы. Однако после Виктория все-таки не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

Виктория Азаренко, белорусская теннисистка:

Я не знаю, как провела матч. Я просто пыталась надеяться, что все станет немного лучше. Сейчас я ношу очки не просто так. По телевизору это, наверное, выглядит странно и неуместно. Но у меня хроническая мигрень. Она началась в самое «подходящее» время – по ходу матча. С этим просто трудно справляться.

Следующей соперницей белоруски будет китаянка Ван Яфань. В парном разряде с победы стартовала Александра Саснович. В дуэте с россиянкой Камиллой Рахимовой белорусская теннисистка обыграла польско-армянскую пару Катажина Питер/Элина Аванесян – 6:2, 6:4.