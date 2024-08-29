Подтверждает класс! Игорь Бокий завоевал золотую награду Паралимпиады в Париже. Ему не было равных на дистанции 100 метров баттерфляем, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В финал белорус вышел с лучшим временем, а в решающем заплыве превзошел свой результат и финишировал первым, оставив позади представителей Франции и Испании. Напомним, Игорь Бокий является мировым рекордсменом на этой дистанции. Это золото стало 17-м на Паралимпийских играх для именитого спортсмена.

30 августа Игорь Бокий вместе с товарищем по команде Евгением Коваленком примет участие в соревнованиях на дистанции 100 метров на спине.