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Игорь Бокий завоевал золотую награду Паралимпиады в Париже

29 августа 2024 19:31
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Подтверждает класс! Игорь Бокий завоевал золотую награду Паралимпиады в Париже. Ему не было равных на дистанции 100 метров баттерфляем, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Бокий завоевал золотую награду Паралимпиады в Париже-2

В финал белорус вышел с лучшим временем, а в решающем заплыве превзошел свой результат и финишировал первым, оставив позади представителей Франции и Испании. Напомним, Игорь Бокий является мировым рекордсменом на этой дистанции. Это золото стало 17-м на Паралимпийских играх для именитого спортсмена.

30 августа Игорь Бокий вместе с товарищем по команде Евгением Коваленком примет участие в соревнованиях на дистанции 100 метров на спине.

# Паралимпийские игры # Белорусские спортсмены

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