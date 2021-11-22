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Юношеская сборная Беларуси по волейболу обыграла Армению в отборочном этапе ЧЕ

22 ноября 2021 20:54
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Новости Беларуси. Юношеская сборная Беларуси по волейболу успешно стартовала в отборочном этапе чемпионата Европы. В первом матче на выезде были обыграны сверстники из Армении, которые выступали дома, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Юношеская сборная Беларуси по волейболу обыграла Армению в отборочном этапе ЧЕ-1

Наши парни показали достаточно уверенную игру. В первом сете по очкам они вдвое переиграли соперника. Второй отрезок встречи прошел в упорной борьбе, но белорусы смогли завершить его в свою пользу. А в последней партии армяне оказались не готовы к натиску гостей. Как итог – красивая виктория со счетом 3:0. Во вторник, 23 ноября, белорусская дружина сразится с Польшей. Дуэль начнется в 18:00.  

# Волейбол # Фотофакт

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