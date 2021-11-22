Белорусы завоевали 3 награды в последний день ЧМ по прыжкам на батуте

Новости Беларуси. В Баку завершился успешный для нас чемпионат мира по прыжкам на батуте. В медальной копилке Беларуси 3 награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Золото в первый день соревнований добыл белорусский квартет, в который также входил и олимпийский чемпион токийских игр Иван Литвинович. Благодаря блестящему выступлению каждого из участников атлеты сумели защитить титул. Также соперники оказались бессильны перед мастерством наших парней в синхронных прыжках, где дуэт Андрея Буйлова и Олега Рябцева поднялся на высшую ступень пьедестала. Чемпионат завершился командным многоборьем и индивидуальными прыжками. В последней дисциплине Рябцев вновь оказался в числе призеров, завоевав в упорной борьбе бронзовую награду.