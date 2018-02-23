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Белорусским биатлонисткам вручили золотые медали на ОИ-2018

23 февраля 2018 11:06
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В олимпийском Пхенчхане 23 февраля состоялась церемония награждения победительниц женской эстафетной гонки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусским биатлонисткам вручили золотые медали на ОИ-2018-1

Золотой пьедестал заняла белорусская команда в составе Надежды Скардино, Ирины Кривко, Динары Алимбековой и Дарьи Домрачевой.

Напомним, награду высшей пробы наши девушки взяли в невероятной борьбе, оставив позади фаворитов соревнований.

Сегодня, 23 февраля, в олимпийской столице пройдет мужская эстафетная гонка.

Сенсационная победа: как белорусские биатлонистки выиграли золото Олимпийских игр. Большой репортаж

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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