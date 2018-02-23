В допинг-пробе российской бобслеистки Сергеевой обнаружен запрещённый препарат

Новости России. Еще у одного члена российской олимпийской команды был обнаружен допинг в пробе.

Федерация бобслея России сделала заявление, что проба Надежды Сергеевой за 18 февраля была положительной на сердечный препарат. Он входит в перечень запрещенных.

Проба за 13 февраля у спортсменки была чистая.

По информации федерации, медштаб сборной не выписывал препарат бобслеистке.

«Федерация бобслея России и сама спортсменка понимает меру своей ответственности и осознает, как может случившееся отозваться на судьбе всей команды».

Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова в соревнованиях женских «двоек» на Олимпийских играх оказались на 12 месте.

По информации делегации ОСР, решение по случаю будет принято по действующему регламенту, а о факте нарушений был уведомлен МОК.

На неделе керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова вернули свои бронзовые медали в МОК. В допинг-пробе Крушельницкого был обнаружен мельдоний. Его количество говорит о однократном приеме препарата. Все пробы до ОИ у спортсмена были чистые. Сам керлингист говорит, что никогда не употреблял запрещенные препараты.

CAS вынес решение. Кёрлингисты Крушельницкий и Брызгалова вернут бронзовую медаль ОИ-2018