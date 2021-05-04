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Первый сет взяла всего за 23 минуты. Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Мадриде

04 мая 2021 20:10
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Новости Беларуси. Арина Соболенко без особых проблем вышла в четвертьфинал грунтового турнира в Мадриде. Для этого ей понадобилось меньше часа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По ту сторону сетки играла 33-я ракетка планеты Джессика Пегула. В этом матче у американки практически не было шансов: первый сет Соболенко взяла всего за 23 минуты и отдала сопернице лишь гейм. Во второй партии Пегула попыталась навязать борьбу и даже лидировала 2:1, однако больше геймов она выиграть так и не смогла. В итоге – 6:1, 6:2, уверенная и быстрая победа Соболенко.

Первый сет взяла всего за 23 минуты. Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Мадриде-1

Сэкономленные силы нашей теннисистке понадобятся в четвертьфинале, где ей предстоит сразиться с Элис Мертенс. Бельгийка в тяжелейшем трехсетовом матче выбила из борьбы 3-ю ракетку планеты Симону Халеп. Девушки провели на корте более 2,5 часов. Четвертьфинальный матч Соболенко – Мертенс состоится 5 мая, начало запланировано на 12 часов.

# Теннис # Арина Соболенко # Симона Халеп # Элис Мертенс # Джессика Пегула # Фотофакт

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