Первый сет взяла всего за 23 минуты. Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Мадриде

Новости Беларуси. Арина Соболенко без особых проблем вышла в четвертьфинал грунтового турнира в Мадриде. Для этого ей понадобилось меньше часа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По ту сторону сетки играла 33-я ракетка планеты Джессика Пегула. В этом матче у американки практически не было шансов: первый сет Соболенко взяла всего за 23 минуты и отдала сопернице лишь гейм. Во второй партии Пегула попыталась навязать борьбу и даже лидировала 2:1, однако больше геймов она выиграть так и не смогла. В итоге – 6:1, 6:2, уверенная и быстрая победа Соболенко.