Дмитрий Шульга о выступлении подопечных на ЮЧМ по хоккею: «Индивидуальное мастерство оставляет желать лучшего»

Новости Беларуси. Сборная Беларуси до 18 лет завершила выступление на юниорском чемпионате мира по хоккею. В четвертьфинале подопечные Дмитрия Шульги не смогли совладать со сверстниками из России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Еще до начала встречи расклад был явно не в пользу белорусов. За всю историю участия в юниорском чемпионате мира наша команда ни разу не обыгрывала россиян, а общий счет составлял 2:47. Однако в групповом этапе наши парни показали отличную игру, а потому надежда на то, что переписать историю получится, все же теплились.

В первом периоде белорусы пропустили дважды: счет открыл лидер списка бомбардиров и снайперов Матвей Мичков, после отличился Данила Юров. Чуть менее трех минут после начала второго периода понадобилось нашему сопернику, чтобы сделать счет 3:0. Настроение у болельщиков нашей команды изменилось после точного броска воспитанника жлобинского хоккея Ильи Морозова. После этого белорусы провели классный отрезок с обилием бросков, один из которых увенчался успехом. Федор Николаеня сократил счет до минимума. Но надежда на камбэк стала рушиться после гола Мирошниченко. Обидно влетела и пятая шайба. Гайдамак перехватил снаряд во время передачи и не оставил шанса голкиперу белорусов Чайке, выскочив 1 в 0. Больше цифры на табло не менялись – 5:2, Россия выходит в полуфинал.

Дмитрий Шульга, главный тренер юниорской сборной Беларуси по хоккею:

Хороший матч, хороший. Конечно, индивидуальное мастерство оставляет желать лучшего. Собственно говоря, оно и сыграло ключевую роль в исходе этого матча. Но в целом по самоотдаче, по желанию, по выполнению – о чем вчера и говорили перед игрой, вернее, позавчера о чем говорили, в принципе, ребята выполнили.