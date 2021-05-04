Илья Ивашко поднялся на 50 позиций в Чемпионской гонке АТР

Новости Беларуси. На старте новой недели обновленные рейтинги представили WTA и ATP. И если в женской части никаких серьезных изменений не произошло, то в мужской нам есть за кого порадоваться, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Если прогресс Егора Герасимова весьма условный – одно место, то скачок Ильи Ивашко не заметить невозможно. Выход в полуфинал турнира в Германии позволил белорусу ворваться в первую сотню. Теперь он 93-я ракетка планеты. Но и это еще не все. В Чемпионской гонке, а здесь учитываются очки исключительно нынешнего сезона, Ивашко поднялся сразу на 50 пунктов.

Вне конкуренции остается серб Новак Джокович. Вторым стал испанец Рафаэль Надаль, сместивший ниже россиянина Даниила Медведева. Кстати, это единственная перестановка в топ-10. У женщин так и вовсе первая десятка без каких-либо новшеств.