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«Нью-Джерси» проиграл «Бостону». Чем для Шаранговича закончился 50-й матч в НХЛ?

04 мая 2021 16:16
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Новости Беларуси. В Национальной хоккейной лиге продолжается регулярный чемпионат. «Нью-Джерси» Егора Шаранговича на своем льду не смог ничего противопоставить «Бостону», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Нью-Джерси» проиграл «Бостону». Чем для Шаранговича закончился 50-й матч в НХЛ?-1

«Дьяволы» уступили со счетом 0:3. Для Шаранговича этот матч стал 50-м в НХЛ. Егор провел на площадке 16 минут и 6 секунд (50 секунд в большинстве и 1 минуту 22 секунды в меньшинстве). В активе форварда 21 смена. Белорус завершил встречу с показателем полезности -2. Всего в сильнейшей лиге мира наш нападающий набрал 28 (15+13) очков в 50 встречах.

«Нью-Джерси» проиграл «Бостону». Чем для Шаранговича закончился 50-й матч в НХЛ?-4

Следующий матч «Нью-Джерси» проведет ближайшей ночью. До конца регулярного чемпионата «дьяволам» осталось провести четыре игры. Сезон для команды завершится 11 мая.

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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