«Нью-Джерси» проиграл «Бостону». Чем для Шаранговича закончился 50-й матч в НХЛ?

«Дьяволы» уступили со счетом 0:3. Для Шаранговича этот матч стал 50-м в НХЛ. Егор провел на площадке 16 минут и 6 секунд (50 секунд в большинстве и 1 минуту 22 секунды в меньшинстве). В активе форварда 21 смена. Белорус завершил встречу с показателем полезности -2. Всего в сильнейшей лиге мира наш нападающий набрал 28 (15+13) очков в 50 встречах.