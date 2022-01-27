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Первые белорусские атлеты прибыли на Олимпиаду в Пекин

27 января 2022 15:40
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по биатлону в составе Дмитрия Лазовского, Антона Смольского, Максима Воробья, Никиты Лобастова и Роман Елетнова прибыла в Пекин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Первые белорусские атлеты прибыли на Олимпиаду в Пекин-1

После всех необходимых процедур команда начнет подготовку к главным стартам четырехлетия в Национальном биатлонном центре. Первые медали Игр будут разыграны 5 февраля в смешанной эстафете.  

28 января ожидается прибытие в Пекин олимпийской команды Беларуси по конькобежному спорту.  

# Зимняя Олимпиада # Дмитрий Лазовский # Антон Смольский # Максим Воробей # Никита Лобастов # Роман Елетнов # Фотофакт

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