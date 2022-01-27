Первые белорусские атлеты прибыли на Олимпиаду в Пекин

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по биатлону в составе Дмитрия Лазовского, Антона Смольского, Максима Воробья, Никиты Лобастова и Роман Елетнова прибыла в Пекин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После всех необходимых процедур команда начнет подготовку к главным стартам четырехлетия в Национальном биатлонном центре. Первые медали Игр будут разыграны 5 февраля в смешанной эстафете.