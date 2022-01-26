«Ориентируюсь на Солу и Алимбекову». В «Снежном снайпере» в Витебске участвуют 300 юных биатлонистов
Новости Беларуси. Около 300 юных биатлонистов собрал в Витебске областной этап республиканских соревнований на призы Президентского спортивного клуба «Снежный снайпер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В зимних состязаниях на старты выходят школьники от 9 до 14 лет. На протяжении недели каждая команда борется за путевку попасть в финал.
С юными биатлонистами пообщался Виктор Пралич.
Вот уже 15 лет «Снежный снайпер» становится целью мальчишек и девчонок со всей Витебской области. Такие зимние старты для них – это не только адреналин и дух состязания, но и возможность заявить о себе в биатлоне.
Виктор Пралич, корреспондент:
Длина дистанции варьируется в зависимости от возрастной группы. От 1 800 метров до 3 километров. Впрочем, каждый из них уже победитель. Это призеры районных отборов, в которых приняли участие более 3 000 школьников со всего региона.
Пройти трассу на лучший результат и не промахнуться по мишени. Такая установка каждому участнику от тренера. Спортсмены хоть и любители в таком виде соревнований, но здесь все как на настоящих стартах: и падения, и слезы.
Павел Мартинкевич, учащийся средней школы № 3 Толочина:
Поднимался на горке и на повороте. Там с горки когда спускаешься, там жестоко!
– Не упал ни разу?
– Ну как, несколько раз только!
За годы проведения таких соревнований тысячи мальчишек и девчонок прошли через «Снежного снайпера». Некоторые особенно ждут января, что бы снова и снова выходить на старты и даже приблизить свою мечту.
Лилиана Моргунова, учащаяся средней школы № 34 Витебска:
Успела попасть все 10 раз и проехать быстрее всех гонку. Даже быстрее мальчиков. Вообще я хочу стать профессиональным биатлонистом. Я ориентируюсь на Солу и Алимбекову.
«Детям очень важны такие мероприятия». На этапе турнира «Снежный снайпер» лидирует Фрунзенский район – читайте здесь.
Вадим Аржанович, директор Витебского областного учебно-методического центра физического воспитания населения:
Я думаю, мы в этом году – Витебская область – должна прогреметь как призеры и победители. Мы ведем подготовку детей. Дети тренируются на районных уровнях. Дополнительно Президентский спортивный клуб предоставил мишенные установки, винтовки. Теперь дети в каждой школе смогут обеспечить подготовку на районном этапе, на областном и в дальнейшем на республиканских соревнованиях.
Лучшие из этих ребят представят Витебск на республиканском этапе. Пройдет он уже в феврале. А в 2022 году старты будут особенно волнительные, ведь за тысячи километров наша сборная в Пекине будет добиваться своего Олимпа. Вот так, в унисон с большими надеждами, могут сбыться и маленькие. И кто знает, возможно, именно «Снежный снайпер» – трамплин в будущее белорусского спорта высших достижений.