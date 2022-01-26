«Ориентируюсь на Солу и Алимбекову». В «Снежном снайпере» в Витебске участвуют 300 юных биатлонистов

Новости Беларуси. Около 300 юных биатлонистов собрал в Витебске областной этап республиканских соревнований на призы Президентского спортивного клуба «Снежный снайпер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В зимних состязаниях на старты выходят школьники от 9 до 14 лет. На протяжении недели каждая команда борется за путевку попасть в финал.

С юными биатлонистами пообщался Виктор Пралич. Вот уже 15 лет «Снежный снайпер» становится целью мальчишек и девчонок со всей Витебской области. Такие зимние старты для них – это не только адреналин и дух состязания, но и возможность заявить о себе в биатлоне.

Виктор Пралич, корреспондент:

Длина дистанции варьируется в зависимости от возрастной группы. От 1 800 метров до 3 километров. Впрочем, каждый из них уже победитель. Это призеры районных отборов, в которых приняли участие более 3 000 школьников со всего региона.

Пройти трассу на лучший результат и не промахнуться по мишени. Такая установка каждому участнику от тренера. Спортсмены хоть и любители в таком виде соревнований, но здесь все как на настоящих стартах: и падения, и слезы.

Павел Мартинкевич, учащийся средней школы № 3 Толочина:

Поднимался на горке и на повороте. Там с горки когда спускаешься, там жестоко!

– Не упал ни разу?

– Ну как, несколько раз только!

За годы проведения таких соревнований тысячи мальчишек и девчонок прошли через «Снежного снайпера». Некоторые особенно ждут января, что бы снова и снова выходить на старты и даже приблизить свою мечту.

Лилиана Моргунова, учащаяся средней школы № 34 Витебска:

Успела попасть все 10 раз и проехать быстрее всех гонку. Даже быстрее мальчиков. Вообще я хочу стать профессиональным биатлонистом. Я ориентируюсь на Солу и Алимбекову. «Детям очень важны такие мероприятия». На этапе турнира «Снежный снайпер» лидирует Фрунзенский район – читайте здесь.

Вадим Аржанович, директор Витебского областного учебно-методического центра физического воспитания населения:

Я думаю, мы в этом году – Витебская область – должна прогреметь как призеры и победители. Мы ведем подготовку детей. Дети тренируются на районных уровнях. Дополнительно Президентский спортивный клуб предоставил мишенные установки, винтовки. Теперь дети в каждой школе смогут обеспечить подготовку на районном этапе, на областном и в дальнейшем на республиканских соревнованиях.