Среди прибывших на Олимпиаду в Пекин выявлены новые случаи заражения коронавирусом

Новости Китая. Среди прибывших 25 января на Олимпиаду в Пекин выявлены случаи заражения коронавирусом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

25 января в Китай на Игры прибыли 334 человека. Из них 9 сдали положительный ПЦР-тест в аэропорту. Позже еще четыре случая зафиксировали у лиц, прилетевших в страну ранее. Среди инфицированных спортсменов нет.

Первой из белорусских олимпийцев в деревню заселится наша мужская сборная по биатлону. Она планирует прибыть в Пекин 27 января.