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Среди прибывших на Олимпиаду в Пекин выявлены новые случаи заражения коронавирусом

26 января 2022 19:45
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Новости Китая. Среди прибывших 25 января на Олимпиаду в Пекин выявлены случаи заражения коронавирусом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Среди прибывших на Олимпиаду в Пекин выявлены новые случаи заражения коронавирусом-1

25 января в Китай на Игры прибыли 334 человека. Из них 9 сдали положительный ПЦР-тест в аэропорту. Позже еще четыре случая зафиксировали у лиц, прилетевших в страну ранее. Среди инфицированных спортсменов нет.

Первой из белорусских олимпийцев в деревню заселится наша мужская сборная по биатлону. Она планирует прибыть в Пекин 27 января.  

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

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