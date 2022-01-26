«Острая борьба». На чемпионат Беларуси по бадминтону заявлено более 70 участников. Кто будет играть?

Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат страны по бадминтону, в заявках значатся более 70 участников. В борьбу вступили как члены национальной команды, так и вся перспективная молодежь, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За титул чемпиона в одиночном разряде у женщин поспорят лидер прошлого сезона Алеся Зайцева и член национальной команды Марианна Вербицкая. У мужчин сойдутся Илья Ларюшин и представитель сборной Глеб Швыдков. Последний вместе с Зайцевой прошел в финал микста. Им будут противостоять Конах и Вербицкая. В парном разряде у женщин главный трофей разыграют Бицукова – Чернявская и Вербицкая – Янбаева. А вот у мужчин квартет в этой категории выглядит так: Конах – Ларюшин против Александровича – Швыдкова.

Андрей Мартынюк, главный судья соревнований:

Начнем с того, что в мужском разряде у нас за последнее время собралось порядка 40 участников. Поэтому, чтобы пробиться через сетку, дойти до четверки, полуфинала, финала, нужно сыграть достаточно большое количество сложных игр. То же самое и у девочек. Поэтому острая борьба. Тех, кто хочет в этом убедиться, мы приглашаем 27 числа в 10:00 на финал.

Данный старт является отборочным на перенесенный чемпионат Европы, который должна была принять Финляндия в феврале. Пока новые сроки и место проведения неизвестны.