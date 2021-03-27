Пара Соболенко – Мертенс проиграла на теннисном турнире в Майами. Дальше белоруска продолжит одиночный разряд

Новости Беларуси. Недолгим получился путь у Арины Соболенко и Элис Мертенс по сетке парного разряда крупного теннисного турнира в Майами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска и бельгийка, к слову, первые сеяные, завершили борьбу в первом же круге. Лучшие ракетки планеты уступили в двух сетах румыно-немецкому тандему Симона Халеп – Анжелика Кербер 5:7, 5:7.