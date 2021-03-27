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Пара Соболенко – Мертенс проиграла на теннисном турнире в Майами. Дальше белоруска продолжит одиночный разряд

27 марта 2021 18:32
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Новости Беларуси. Недолгим получился путь у Арины Соболенко и Элис Мертенс по сетке парного разряда крупного теннисного турнира в Майами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пара Соболенко – Мертенс проиграла на теннисном турнире в Майами. Дальше белоруска продолжит одиночный разряд-1

Белоруска и бельгийка, к слову, первые сеяные, завершили борьбу в первом же круге. Лучшие ракетки планеты уступили в двух сетах румыно-немецкому тандему Симона Халеп – Анжелика Кербер 5:7, 5:7.

Теперь Соболенко может сосредоточиться на одиночке. Ей предстоит поединок 1/16 финала.

# Теннис # Арина Соболенко # Элис Мертенс # Симона Халеп # Анжелика Кербер # Фотофакт

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