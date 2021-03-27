Хоккеист команды Президента Беларуси: расслабляться нельзя. Играем на победу

Новости Беларуси. В рамках XIV Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба стартовал второй, решающий этап, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27 марта проходят полуфиналы. В столице встретились команды Президента Беларуси и Минской области. Уже на первой минуте счет открыл хоккеист команды Президента Артем Каркоцкий. Менее 4 минут понадобилось Константину Дурнову, чтобы удвоить преимущество своей команды.

Артем Каркоцкий, игрок команды Президента Беларуси:

Расслабляться нельзя. Конечно же, хотелось бы до финала дойти и довести эту игру до логического завершения, но, как вы знаете, это хоккей, может всякое случиться. Поэтому играем на победу.

Сергей Тронь, игрок команды Минской области:

Полуфинал, страсти накалены. Пропустили два быстрых гола. Втянулись в конце в игру, выстояли удаления, сейчас будет полегче.