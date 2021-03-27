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Хоккеист команды Президента Беларуси: расслабляться нельзя. Играем на победу

27 марта 2021 11:52
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Новости Беларуси. В рамках XIV Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба стартовал второй, решающий этап, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хоккеист команды Президента Беларуси: расслабляться нельзя. Играем на победу-1

27 марта проходят полуфиналы.

В столице встретились команды Президента Беларуси и Минской области. Уже на первой минуте счет открыл хоккеист команды Президента Артем Каркоцкий. Менее 4 минут понадобилось Константину Дурнову, чтобы удвоить преимущество своей команды.

Хоккеист команды Президента Беларуси: расслабляться нельзя. Играем на победу-4

Артем Каркоцкий, игрок команды Президента Беларуси:
Расслабляться нельзя. Конечно же, хотелось бы до финала дойти и довести эту игру до логического завершения, но, как вы знаете, это хоккей, может всякое случиться. Поэтому играем на победу.

Хоккеист команды Президента Беларуси: расслабляться нельзя. Играем на победу-7

Сергей Тронь, игрок команды Минской области:
Полуфинал, страсти накалены. Пропустили два быстрых гола. Втянулись в конце в игру, выстояли удаления, сейчас будет полегче.

Хоккеист команды Президента Беларуси: расслабляться нельзя. Играем на победу-10

После второго периода счет уже был 5:0. Напомним, в четвертьфинале команда Президента победила сборную Брестской области, которая оспаривает вторую путевку в финал с представителями Гродненской области.

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Артем Каркоцкий # Константин Дурнов # Фотофакт

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