«Чтобы здесь обучались наши студенты, приходили наши гости». В БГУФК открыли мемориальный кабинет Виктора Барташа

Новости Беларуси. В Белорусском государственном университете физической культуры прошла научно-практическая конференция «Спортивно-боевые единоборства: традиции, реальности, вызовы», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Белорусском государственном университете физической культуры прошла научно-практическая конференция «Спортивно-боевые единоборства: традиции, реальности, вызовы», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
За два дня, а именно столько длился обмен опытом, участники из пяти стран делились разработками. Спикерами были авторитетные тренеры и представители структур, связанных с единоборствами. А для тех, кто по объективным причинам не смог присутствовать лично, была организована связь онлайн.
В 2021 году конференция была посвящена памяти человека, без которого развитие спортивно-боевых искусств в нашей стране представить невозможно – Виктору Барташу.
Сергей Ашкинази, проректор Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья П. Ф. Лесгавта (Россия):
Невероятно открытый человек, высокоэрудированный, позитивный человек, и вот эта энергетика позитива, энергетика поиска, энергетика коммуникаций просто была всегда рядом с ним.
В рамках конференции в стенах БГУФК состоялось торжественное открытие именного кабинета Виктора Барташа. Однако помещение не планируется использовать просто как музей, основоположники собираются проводить в нем занятия со студентами.
Александр Краевич, директор центра «Высшая школа тренеров»:
Этот кабинет, конечно же, предназначен для того, чтобы здесь обучались наши студенты, приходили сюда наши гости, чтобы здесь проводились научно-методические мероприятия, практические занятия со студентами. Он задумывался для этого, чтобы наши друзья, коллеги, студенты могли обмениваться практическим опытом, своими знаниями. В том числе, конечно же, не забывали о том, кто создал эту кафедру.
В память о бывшем руководителе кафедры спортивно-боевых единоборств также был организован турнир по рукопашному бою и концерт.