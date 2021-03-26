«Чтобы здесь обучались наши студенты, приходили наши гости». В БГУФК открыли мемориальный кабинет Виктора Барташа

За два дня, а именно столько длился обмен опытом, участники из пяти стран делились разработками. Спикерами были авторитетные тренеры и представители структур, связанных с единоборствами. А для тех, кто по объективным причинам не смог присутствовать лично, была организована связь онлайн.

В 2021 году конференция была посвящена памяти человека, без которого развитие спортивно-боевых искусств в нашей стране представить невозможно – Виктору Барташу.

Сергей Ашкинази, проректор Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья П. Ф. Лесгавта (Россия):

Невероятно открытый человек, высокоэрудированный, позитивный человек, и вот эта энергетика позитива, энергетика поиска, энергетика коммуникаций просто была всегда рядом с ним.

В рамках конференции в стенах БГУФК состоялось торжественное открытие именного кабинета Виктора Барташа. Однако помещение не планируется использовать просто как музей, основоположники собираются проводить в нем занятия со студентами.