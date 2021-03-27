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«На каждый матч собираются практически полные трибуны». Хоккейная команда Президента Беларуси вышла в финал любительского турнира

27 марта 2021 14:18
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Новости Беларуси. 27 марта стали известны претенденты на главный трофей XIV Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«На каждый матч собираются практически полные трибуны». Хоккейная команда Президента Беларуси вышла в финал любительского турнира-1

В Минске за путевку в финал сражались команды Президента Беларуси и Минской области. Счет уже на первой минуте открыл хоккеист команды главы государства Артем Каркоцкий, а ко второму перерыву дружина Минской области проигрывала – 0:5.

Хоккеист команды Президента Беларуси: расслабляться нельзя. Играем на победу

«На каждый матч собираются практически полные трибуны». Хоккейная команда Президента Беларуси вышла в финал любительского турнира-4

В третьей 20-минутке гости смогли размочить счет, забросив дважды, но догнать соперников не удалось, в итоге 9:2, победа команды Президента. Александр Лукашенко в этой встрече отметился голевой передачей.

«На каждый матч собираются практически полные трибуны». Хоккейная команда Президента Беларуси вышла в финал любительского турнира-7

Алексей Баранов, игрок команды Президента Беларуси:
Как настраивались: собрались вместе, поговорили, тренер дал установку на игру выполняем. Прекрасная атмосфера, на каждый матч собираются практически полные трибуны, шум такой, что иногда не слышно, что говорит тренер. Это на самом деле дорого стоит.

«На каждый матч собираются практически полные трибуны». Хоккейная команда Президента Беларуси вышла в финал любительского турнира-10

Сергей Тронь, игрок команды Минской области:
Конечно, слышны болельщики и нужны болельщики. Атмосфера хорошая, как на празднике.

«На каждый матч собираются практически полные трибуны». Хоккейная команда Президента Беларуси вышла в финал любительского турнира-13

Разгромный счет был зафиксирован и во втором полуфинале, который прошел в Барановичах. Команда Брестской области не оставила шансов соперникам из гродненского региона – 10:2.

«На каждый матч собираются практически полные трибуны». Хоккейная команда Президента Беларуси вышла в финал любительского турнира-16

Таким образом, в финале турнира встретятся команды Президента Беларуси и Брестской области. Серия продлится до двух побед, первый матч пройдет 3 апреля.

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Артем Каркоцкий # Алексей Баранов # Фотофакт

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