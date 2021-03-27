«На каждый матч собираются практически полные трибуны». Хоккейная команда Президента Беларуси вышла в финал любительского турнира

Новости Беларуси. 27 марта стали известны претенденты на главный трофей XIV Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске за путевку в финал сражались команды Президента Беларуси и Минской области. Счет уже на первой минуте открыл хоккеист команды главы государства Артем Каркоцкий, а ко второму перерыву дружина Минской области проигрывала – 0:5. Хоккеист команды Президента Беларуси: расслабляться нельзя. Играем на победу

В третьей 20-минутке гости смогли размочить счет, забросив дважды, но догнать соперников не удалось, в итоге 9:2, победа команды Президента. Александр Лукашенко в этой встрече отметился голевой передачей.

Алексей Баранов, игрок команды Президента Беларуси:

Как настраивались: собрались вместе, поговорили, тренер дал установку на игру – выполняем. Прекрасная атмосфера, на каждый матч собираются практически полные трибуны, шум такой, что иногда не слышно, что говорит тренер. Это на самом деле дорого стоит.

Сергей Тронь, игрок команды Минской области:

Конечно, слышны болельщики и нужны болельщики. Атмосфера хорошая, как на празднике.

Разгромный счет был зафиксирован и во втором полуфинале, который прошел в Барановичах. Команда Брестской области не оставила шансов соперникам из гродненского региона – 10:2.