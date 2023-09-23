Файтинг на приставке вместо шахмат. В Минске презентовали альтернативу шахбоксу

Суть проста. Вначале спортсмены играют в популярный файтинг на приставке. Дуэль продолжается до пятой викторий одного из участников. Затем парни перемещаются в клетку. И там, уже на кулаках, продолжают выявлять сильнейшего. Формула поединка – 3 раунда по 2 минуты. Задача проста – набрать больше очков, нежели оппонент. А если удалось победить досрочно, то начисляются дополнительные баллы.

Андрей Макаренко, исполнительный директор Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств:

Сейчас очень проблемно привлекать молодежь для занятия спортом. Есть очень много альтернатив – и целый цифровой мир. Поэтому мы стараемся «выцепливать» этих ребят из цифрового мира и все-таки погружать в реальный. Я тоже рад, что мы становимся участниками новой спортивной истории Беларуси. Мы тоже рады быть приемниками этого проекта, он не только в Беларуси развивается. Это действительно уже шаг в будущее. Мы соединяем две аудитории – компьютерную и тех, кто занимается спортом. И эта синергия, я уверен, даст такой серьезный шаг для развития и спорта, и компьютерного спорта.