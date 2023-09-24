«Превратили борьбу в сумо». Олимпийский чемпион поведал, чего не хватает нынешним борцам

За выступлениями наших ребят в Сербии наблюдали все любители борьбы. В их числе олимпийский чемпион Сеула , экс-председатель федерации и экс-главный тренер Камандар Маджижов. Мы пригласили мэтра в студию программы «Спорттаймер» на СТВ. «Они хотят выдавить за ковер, нет цели прием провести». Чем отличается старая школа борьбы от новой?

Юлия Силипицкая, СТВ:

Современная борьба, она какая-то другая, сильно отличается от той, в которой боролись вы? Какие положительные моменты современной борьбы вы видите? А что, может быть, стоило бы и оставить? Камандар Маджидов, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, заслуженный тренер Беларуси:

Априори, что она другая. Очень мало приемов такое ощущение. Они все хотят только выдавить за ковер, нет цели прием провести. Я думаю, что если брать то и это, я думаю, что наше время все-таки борьба была более совершенна. Борьба умерла тогда, это 9 лет, когда сделали три периода, тогда борьбу немножко загубили. Потеряли вот этот цимус, который прием, вот все, даже в вольную борьбу и греко-римскую. В вольной они сейчас, кроме проходов, у меня такое ощущение, ничего. Но раньше же борцы были! Какие только приемы не проводили! Юлия Силипицкая:

Приемы вообще борцы придумывают или есть классические выверенные приемы с названием? Камандар Маджидов:

Допустим, по ходу она может немножко в другой конфигурации. А, в принципе, они уже давно продуманы. Юлия Силипицкая:

То есть, придумать невозможно? Камандар Маджидов:

Нет, почему? Ну, в любом виде спорта можно придумывать.В нашем виде однозначно можно придумать новый прием. Это зависит от ситуации, как соперник проведет, как ты сделаешь. Юлия Силипицкая:

А чего сейчас не придумывают? Камандар Маджидов:

Почему? Посмотрите, как придумали! Через него прыгают, сзади забирает. Я всегда смеюсь, говорю: ко мне бы в то время прыгнул бы, просто посмотрел бы, что я бы с ним сделал. Ну, по-тихоньку возвращается все-таки... Юлия Силипицкая:

То есть, все поняли, что нужна зрелищность?. Камандар Маджидов:

Хочется, чтобы зрелищность, что приемы надо брать, спортсмену надо нацеливаться на приемы. Почему они все ищут легкий путь, быстрее, да, более, может, взрывнее они стали, но саму суть на ковре они не делают. Превратили борьбу в сумо. Юлия Силипицкая:

В сумо, а вот как вы думаете, почему так произошло? Камандар Маджидов:

Просто три периода, там партер один, второй, там, в общем, без приема можно было стать чемпионом – это же ненормально. И были такие спортсмены, которые благодаря этому выигрывали миры. «Мы теряем спортсменов». В каком состоянии находится сборная?

Юлия Силипицкая:

Кто из белорусов являются лидерами, современными лидерами борьбы на сегодня? Камандар Маджидов:

Ну, сегодня я посмотрел, ребята еще сыроватые. Юлия Силипицкая:

У нас смена поколений? Камандар Маджидов:

Я думаю, это тоже идет, где-то мы теряем спортсменов. Он до какого-то уровня доходит... Он может пока не показать, год-два надо потерпеть, удержать как-то – зарплаты. И уходит. Юлия Силипицкая:

А на каком уровне теряются? Камандар Маджидов:

Именно 23 года, 22 года. Понимаете, что получается? Просто период, когда от юниоров переход идет, в этот период надо этих спортсменов постараться удержать. Юлия Силипицкая:

А как? Камандар Маджидов:

А вот это вопрос. Это не всех, но более перспективных. Можно будет как-то зарплату. Он молодой парень. Ему надо жизнь с чего-то делать. Он не будет сидеть год, два, чтобы ни зарплаты нет, ничего нет – тренироваться он не будет. Человек просто теряется. Последние соревнования если брать. То же самое СНГ было. Юлия Силипицкая:

Да, Игры стран СНГ. Камандар Маджидов:

Я посмотрел. Юлия Силипицкая:

Кто вам зацепился? Камандар Маджидов:

Ну вот, 97 мальчик очень. Юлия Силипицкая:

Абубакар Хаслаханов. Камандар Маджидов:

Очень хороший мальчик.

Камандар Маджидов:

Видно, с характером, с амбициями. А это для большого спорта очень важно. Я думаю, он дальнейшим добьется много чего. Юлия Силипицкая:

А это потому что хороший мальчик или потому что есть тренер, который рядом. Или тренер тренера? Камандар Маджидов:

Вы знаете что? Плюс, в первую очередь, задатки. И плюс появились рядом люди, которые дали ему толчок на это. Да, Глинчук есть парень, тоже 97 парень. Юлия Силипицкая:

Да, такой очень мощный. Камандар Маджидов:

И ребята немножко другие сегодня стали. Стали более болезненные… Юлия Силипицкая:

Болезненные физически? Камандар Маджидов:

Да, у них есть очень много проблем. У многих. У нас его даже мы, когда проводим отбор, и справки, это очень много, даже дети, очень много получается негодных. Их почему-то врачи, чуть-чуть сердце. Вот сегодня водил Зименкову. Вот и что только ей не говорили – ей нельзя. Я с ними спорил. Слушайте, ну у меня были изменения. Это нормально: человек тренируются с большими нагрузками. Это будет. И вы человека хотели вообще ее лишить, чтобы нигде не бороться. Но она сейчас борется до сих пор. Мне кажется, все-таки немножко надо пересмотреть вот это. Именно такого уровня спортсменов. Есть у каждого маленького отклонения. Я не верю, что мы были, я сколько лет боролся. Все жизнь боролся, мне говоришь, шумы. Юлия Силипицкая:

Ну шумы. Камандар Маджидов:

Ну шумы... Юлия Силипицкая:

Нашумел до олимпийской медали! Камандар Маджидов:

Они могли бы сказать мне – тоже забраковывать. Все! И до свидания. Ну все-таки раньше при Союзе как-то подход более к этому, учили нас. Из декрета в чемпионки мира. Перспективы женской борьбы

Юлия Силипицкая:

Вы сами затронули женскую тему, вам не жмет женская борьба? Камандар Маджидов:

Сперва жала, сейчас уже привыкли. Честно говоря. Юлия Силипицкая:

То есть вы смирились? Камандар Маджидов:

Да, в каком смысле смирились? Хотят бороться – пусть борются. Юлия Силипицкая:

Слушайте, так неплохо борется, чемпионат мира Ванессы Колодинской. Что может сказать об этом? Камандар Маджидов:

Ну, молодец, Ванесса, что можно? Только что из декрета вышла. Вот только! Юлия Силипицкая:

Со второго! Камандар Маджидов:

А человек, декретное поехал, это говорит о чем? Юлия Силипицкая:

О чем? Камандар Маджидов:

Человек стремления. А жизнь заставляет ее: двое детей. Кормить детей надо? Надо! Жить надо? Надо. И она на цель, как зверек такой. Я знаю ее хорошо. Вот она может собраться. Она в Японии японок выигрывала. И в 2017-м году японку выиграла в финале, если помните. Юлия Силипицкая:

У нее есть еще потенциал. Камандар Маджидов:

Она хотела просто еще эту Олимпиаду. Юлия Силипицкая:

Париж может быть ее? Камандар Маджидов:

Не знаю, но она хотела эту Олимпиаду. Это уже зависит, как она подойдет. Юлия Силипицкая:

А есть у нас еще помимо Ванессы девчонки, которые... Камандар Маджидов:

Конечно! У нас есть Курочкина! Я не знаю, почему Курочкиа в этот раз... Честно говоря, я от нее больше ждал. Ее отношения. Она просто человек: для нее борьба – это все.

Юлия Силипицкая:

А может, вообще, сложатся такие маленькие нюансы? Из-за чего не получается в спорте? Камандар Маджидов:

Это бывает. Я думаю, что, может, травмы были, еще не до конца долечила. Может, где-то психологически, что полтора года нигде не боролась, потому что я ее знаю, она ни одного соревнования не пропускала. И ей это помогало. И она вот тогда ход хорошо набирала. А эти в эти годы стартов меньше стало, поэтому у нее сейчас... Юлия Силипицкая:

Вот реально, что полтора года дать сидеть... Камандар Маджидов:

Конечно, вы посмотрите: в России даже говорят, что то же самое. Полтора года – это очень большой срок. Дает свое отпечатать. Человек, когда натянул резину и держит, потом отпускает резко, еще раз не натянет – уже тяжело. Старты без национальных атрибутов – бьет по самолюбию или мотивация?

Юлия Силипицкая:

То, что сейчас допустили с ограничениями в плане гимна и флага. Это реально вот бьет по самолюбию или это мотивация? Камандар Маджидов:

Надо ехать, выступать и все – нет другого варианта. Юлия Силипицкая:

Гимн и флаг здесь. Камандар Маджидов:

Гимн – приедем, здесь поднимут и сделаем. Я думаю, что не самое страшное, самое страшное, что не поедут. «Надо искать ребят». На что обратить внимание в белорусской борьбе?

Юлия Силипицкая:

На что обратить внимание в белорусской борьбе? Камандар Маджидов:

Ну, а что обратить? Надо искать ребят. И стараться меньше влезать в тренерский коллектив, где более возрастные – не трогать их, нельзя их трогать. Они больше дают, чем даже некоторые молодые сегодня. Юлия Силипицкая:

То есть, должен быть симбиоз? Камандар Маджидов:

Да, должен быть. Надо смотреть, пусть даже там нет какое-то время людей – терпите. Потому что если ты там закрыл, там закрыл, уже заканчивается. Заканчиваются точки, где мы можем получать, откуда мы можем получать поступление ребят. Юлия Силипицкая:

Что радует в белорусской борьбе сегодня? Камандар Маджидов:

Ковер есть, зал есть, деньги получают. Что еще надо? Ничего не надо больше. Юлия Силипицкая:

Надо результат! Камандар Маджидов:

Да, просто тренироваться и готовиться. Я думаю, что когда говорят: «Ой, лучше голодный». Кто говорит это – я этих людей не понимаю. Как некоторые наши борцы тоже: «Ой, мы раньше… Голодные...» Я говорю: ребята, заканчивайте, это все иллюзии. Юлия Силипицкая:

Лирика. Камандар Маджидов:

Лирика, не надо этим заниматься. Надо просто найти человека, который хочет. Вот и все. Любой вид спорта построит. Человек, если хочет, он добьется. Если не хочет, из него ничего не сделаешь, даже если в него вложишь. Юлия Силипицкая:

А есть рецепт в общем-то подготовки олимпийских чемпионов, чемпионов вообще в борьбе? Камандар Маджидов:

Рецепт один – тренироваться, терпеть и вперед – другого варианта нет. И желание, самое главное – хотеть.