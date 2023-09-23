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Белорусские велогонщицы заняли весь пьедестал на этапе многодневки в России

23 сентября 2023 16:44
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Триумфом белорусских велогонщиц завершился очередной этап многодневки «Нарты Адыгеи». Наши спортсменки заняли весь пьедестал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские велогонщицы заняли весь пьедестал на этапе многодневки в России-1

Участницы преодолевали 106 километров с общим стартом. Равных не нашлось Анне Терех. Серебром отметилась Каролина Бирюк. С бронзой – Алина Короткина. Данные награды стали далеко не первыми, добытыми отечественными велосипедистками. У Терех уже было серебро. На сей раз она стала самой быстрой. Завтра, 24 сентября, гонка продолжится.

# Велоспорт # Анна Терех # Каролина Бирюк # Алина Короткина # Фотофакт

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