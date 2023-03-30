Открытый чемпионат России по биатлону. Результаты белорусов

В Ханты-Мансийске продолжается открытый чемпионат России по биатлону. 30 марта были определены победители и призеры в сингл-миксте и классической смешанной эстафете, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Утреннюю сессию открыла одиночная смешанная гонка. Наша команда, в которую вошли Ирина Шаклеина и Никита Лобастов, не смогла претендовать на высокие места. Подвела стрельба нашей спортсменки. На передаче эстафеты она была только 18-й. Лобастов попытался исправить ситуацию, но этого было недостаточно. Как итог – восьмое место.

В классической смешанной эстафете на дистанцию вышли сразу два наших квартета. Лучший результат у белорусов показала основная команда в составе Дарьи Кудаевой, Динары Смольской, Дмитрия Лазовского и Антона Смольского. Они четвертые. Молодежная команда, в которую вошли Елена Кручинкина, Аделина Сабитова, Павел Белько, Илья Авсеенко, стала восьмой.