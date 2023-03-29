В Минске стартовал финальный этап республиканских соревнований по хоккею «Золотая шайба»

Новости Беларуси. В Минске стартовал финальный этап республиканских соревнований по хоккею на призы Президента Беларуси «Золотая шайба». На этот раз сильнейших определяют юные хоккеисты из младшей возрастной группы дивизиона «Б», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Данные соревнования – настоящий праздник для молодых спортсменов и отличная возможность проявить себя. Даже несмотря на то, что в городах команд-участниц нет крытых ледовых площадок, ребята находят возможность тренироваться и готовиться к «Золотой шайбе». И показывают на льду яркую и эмоциональную игру.

Денис Бохан, тренер команды «Вілейскія шчупакі»:

Дети у нас интернатовцы многие, детдомовцы, из спецшколы. Им если чуть-чуть скажешь пару слов добрых, то они, конечно, рвут. Некоторые тренеры кричат, но я всегда стараюсь спокойно с ними общаться. Бывает, где-то и прикрикнешь, но в основном добротой я с ними, лаской. В спортзале занимаемся, это сухой лед, ну и в Молодечно дают нам раз в неделю лед, там уже я с ними часа полтора хорошо работаю, подгоняю, бегаю с ними тоже.

Соревнования в самом разгаре. Победители и призеры станут известны 31 марта.