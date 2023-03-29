Хоккей. «Юность» дважды обыграла «Неман» на выезде

Новости Беларуси. В Гродно состоялся второй матч полуфинальной серии Кубка Президента по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Неман» принимал столичную «Юность». В первом поединке в овертайме победу со счетом 2:1 вырвала дружина Евгения Есаулова. Во втором матче «Юность» также была сильней – 3:1. Минская команда повела в серии со счетом 2:0. Отметим, следующие две игры дружины проведут в белорусской столице.