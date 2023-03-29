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Хоккей. «Юность» дважды обыграла «Неман» на выезде

29 марта 2023 19:16
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Новости Беларуси. В Гродно состоялся второй матч полуфинальной серии Кубка Президента по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Юность» дважды обыграла «Неман» на выезде-1

«Неман» принимал столичную «Юность». В первом поединке в овертайме победу со счетом 2:1 вырвала дружина Евгения Есаулова. Во втором матче «Юность» также была сильней – 3:1. Минская команда повела в серии со счетом 2:0. Отметим, следующие две игры дружины проведут в белорусской столице.

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# Хоккей Беларуси # Евгений Есаулов # Фотофакт

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