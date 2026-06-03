Арина Соболенко не вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
Арина Соболенко не сумела выйти в полуфинал открытого чемпионата Франции по теннису. Дальше первую ракетку планеты не пустила представительница России Динара Шнайдер, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Девушки провели на корте 2 часа и 15 минут. Вначале все шло штатно. Наша прима контролировала происходящее на корте. Разве что в глаза бросалось большое количество невынужденных ошибок. Но тем не менее, дебютный сет остался за фавориткой – 6:3. Во второй партии ничего не предвещало беды. Соболенко уверенно была впереди с двумя брейками – 4:1. Но затем игра откровенно рассыпалась. Россиянка перехватила инициативу и сумела забрать отрезок – 7:5. А дальше случился форменный разгром. Шнайдер, которая занимает 23-е место в мировом рейтинге, оставила Соболенко с «баранкой». Здесь нужно винить только себя – белоруска никак не наиграла на полуфинал.
Арина Соболенко, первая ракетка мира:
Никаких мыслей, никаких эмоций. Прямо сейчас хочу уйти из тенниса. Через пару дней увидим, вернусь ли я в норму. Считаю, у меня были вполне хорошие возможности во втором сете, но я их завалила, а после этого она здорово заиграла. Я не смогла ментально восстановиться после второго сета, это было главной ошибкой. Не знаю, когда в последний раз проигрывала 10 геймов подряд. Полагаю, ментально угодила в очень глубокую и темную яму, не смогла выбраться из нее.
Соперницей Шнайдер по полуфиналу будет Майя Хвалиньская. Она продолжает держать реноме главной сенсации нынешнего «Ролан Гаррос». В поединке ¼ полька заставила зачехлить ракетку Анну Калинскую – 7:6, 6:3. Напомним, что в мировом рейтинге Хвалиньская занимает лишь 114 место. Путь на турнире она начала с квалификации и, по всей видимости, останавливаться не собирается. В еще одном полуфинале силами померяются Марта Костюк и Мирра Андреева.