Арина Соболенко не вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Арина Соболенко не сумела выйти в полуфинал открытого чемпионата Франции по теннису. Дальше первую ракетку планеты не пустила представительница России Динара Шнайдер, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Девушки провели на корте 2 часа и 15 минут. Вначале все шло штатно. Наша прима контролировала происходящее на корте. Разве что в глаза бросалось большое количество невынужденных ошибок. Но тем не менее, дебютный сет остался за фавориткой – 6:3. Во второй партии ничего не предвещало беды. Соболенко уверенно была впереди с двумя брейками – 4:1. Но затем игра откровенно рассыпалась. Россиянка перехватила инициативу и сумела забрать отрезок – 7:5. А дальше случился форменный разгром. Шнайдер, которая занимает 23-е место в мировом рейтинге, оставила Соболенко с «баранкой». Здесь нужно винить только себя – белоруска никак не наиграла на полуфинал.