Открытие Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. 6 марта в Минске открыли Дворец художественной гимнастики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в торжественной церемонии принял Президент вместе с известными белорусскими спортсменами и почетными гостями. Специально по этому случаю в Минск приехала и знаменитая российская гимнастка Алина Кабаева.

Вообще, появления такого центра наши спортсмены ждали давно. Белорусская школа в этом виде спорта успешно конкурирует с мировыми лидерами. Только вот прежний зал уже не соответствовал требованиям времени.

Кстати, будущее современной гимнастики и в целом последние события в мире спорта Александр Лукашенко обсудил с Алиной Кабаевой во Дворце Независимости уже после посещения новой арены.

Белорусские гимнастки. Наши грации и спортивные надежды. Отечественная школа художественной гимнастики давно является одной из лучших в мире. Этот вид спорта впервые был представлен на Олимпиаде в 1984 году.

На протяжении последних 10 лет белорусские «художницы» регулярно входят в число лидеров. История успеха и победных выступлений началась еще в двухтысячном. В итоге за это время шесть медалей главных Игр, и это – уж точно только начало.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Растить молодое поколение белорусских гимнасток будут именно здесь. Центр художественной гимнастики – не просто подарок, а еще и напутствие на большие победы. К примеру, у входа в центр стоит композиция в виде мяча и гимнастических лент. На мяче – оттиск ладони олимпийской чемпионки 1988 года Марины Лобач. Словно наглядный пример и мотивация к большим победам.

Идея построить масштабный Дворец художественной гимнастики родилась давно. 2008 год. Кадры Олимпиады в Пекине уже давно вошли в историю, причем не только белорусского – мирового спорта. Именно тогда белоруска Инна Жукова завоевала серебро в индивидуальном многоборье.

А еще команда в групповых упражнениях стала бронзовой. Именно это и стало точкой отсчета новой эры белорусской гимнастики. Правда, времени от появления идеи до ее реализации прошло немало.

Рядом с Александром Лукашенко наша именитая Марина Лобач, мэр Минска, председатель Белорусской ассоциации гимнастики. Приехала и Алина Кабаева – олимпийская чемпионка 2004 года и бронзовый призер 2000-го. Она тепло поздоровалась с нашими гимнастками – с теми, с кем вместе боролась за медали и места на победном пьедестале. Будто ностальгируя по тем временам.

Алина Кабаева, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике (Россия):

Жалко, что нет Евгении Павлиной, с которой я дружила. Очень помню и люблю. Для меня большая честь находиться здесь. Я очень счастлива, правда.

Этот центр – для наших юных граций и подрастающих надежд белорусской гимнастики. Не зря ключи от нового спорткомплекса Президент вручает тем спортсменкам, которые сегодня представляют нашу страну на большой спортивной арене.

Кстати, строили этот дом гимнастики, можно сказать, всем миром: хрупкие спортсменки, тренеры, чиновники. Участие принимал и лично Президент.

Апрель 2017 года, республиканский субботник. Именно тогда Президент сказал: в центре не должно быть никаких излишеств. В первую очередь здесь должны устанавливать рекорды.

Исключительно гимнастический спорткомплекс, в первую очередь – тренировочный. Уже по фасаду здания понятно: здесь ждут наших граций. Напоминает вьющуюся гимнастическую ленту.

Несмотря на то, что с момента зарождения идеи проект претерпел изменения (отказались от лишнего, при этом сохранив практичность и функционал), грациозность он не потерял. Присуща и футуристичность. Такое сочетание красоты и функций оценили и наши именитые «художницы».

Юлия Раскина, серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике:

Я в восторге от Дворца гимнастики. Это огромное счастье и для страны, и для сборной Республики Беларусь. Конечно же, он был необходим. Я надеюсь, что он принесет много удачи.

Марина Гончарова, серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике:

Это очень большая площадь, у нас теперь есть возможность не тесниться на площадках. Наверное, у каждой команды будет своя площадка, свое место, свой ковер. Это сразу же добавляет нам времени для тренировок, легкости.

Благодаря передвижным трибунам здесь можно будет принимать небольшие соревнования. Для более крупных турниров площадок хватит.

Тем более, Минск уже дважды становился местом проведения чемпионатов Европы – в 2011 и 2014 годах. Неоднократно белорусская столица принимала этапы Кубка мира.

Когда изменили проект, удалось практически в два раза снизить стоимость. Здесь нет трибун, зато все удобства для гимнасток: залы хореографии и разминки, аэробики, тренажерные, для занятий детей младшей группы, учебный класс. А в левом крыле центра – гостиница на 18 человек. Есть даже медицинский блок.

С экскурсией по центру главный тренер нашей сборной.

Александр Лукашенко с интересом осмотрел каждый зал. Особенно эти: именно здесь командой главы государства еще во время субботника были залиты полы площадью 400 квадратных метров.

Здесь Президенту рассказывают: девочкам-гимнасткам приходится нелегко – постоянные тренировки и строгий режим.

Тем временем со своим «вторым домом» только знакомятся и именитые гимнастки. Именно домом, вновь и вновь подчеркивают наши грации. Сделать все удалось.

На этой импровизированной сцене 6 марта у девочек состоится дебют. И Екатерина, и Алина признаются: немного волнуются, хоть за плечами уже далеко не один международный спортивный старт.

Екатерина Галкина, член Национальной сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Мы это событие ждали очень давно, и не верится, что это все наше и мы будем тут тренироваться. Здесь есть просто все для тренировок. Есть общежитие, где будут жить приезжие, есть столовая, медицинские кабинеты, комната отдыха, бассейн, хамамы, бани.

Алина Горносько, член Национальной сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Просто супер. Для нас построили такой дворец – Центр художественной гимнастики. Мы будем стараться, делать все возможное и невозможное, выступать высоко на мировом уровне.

Кстати, похожие объекты на территории СНГ есть только в Баку и российском Новогорске. Не удивительно, что во время интервью нашей съемочной группе олимпийская чемпионка 1988-го года Марина Лобач призналась: сегодня чуть сдерживает слезы. Конечно же, радости. Все в предвкушении будущих тренировок и побед.

Марина Лобач, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике:

Дворец очень красивый. Честно говоря, сердце переполняется радостью. Даже хочется плакать, потому что мы заслужили таких условий. Наши дети, которые более 10 лет добиваются больших результатов в художественной гимнастике.

Наши спортсменки правы – необходимость строительства назрела давно. Тренировочные залы переполнены. К тому же спорткомплекс на Даумана, построенный почти 40 лет назад, устарел. В первую очередь технически.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне абсолютно не жаль тех денег, которые мы вложили в это прекрасное здание. Я хочу поблагодарить наших строителей. Вот тут вы молодцы. Договорились мы меньше года назад, что к 8 марта мы подарим этим прекрасным, лучшим нашим девушкам, их родителям, всем тем, кто сегодня занимается и отвечает за художественную гимнастику, такой прекрасный и уютный дворец, и мы это сделали. Это ваш дом.

Я хотел, чтобы вы здесь не только работали. Труд спортсмена ужасный, я это знаю по себе. Знаю, как трудно вам. Я хотел, чтобы вы здесь и восстановиться могли, и отдохнуть. Живите в этом доме дружно, мирно, работайте, тренируйтесь, отдыхайте. Мы за вас будем болеть. Пожелание у меня к вам одно. Если скажу вам, чтобы вы не болели, травмы не получали, наверное, это будет неправильно. Я как человек, разбирающийся в вашем виде спорта, знаю – все будет. Но дай Бог, чтобы вас Господь хранил от жестоких травм. Это главное. Хочу вам пожелать: если вы эти проблемы в себе решите, точно будете чемпионками и мира, и Олимпийских игр. И даже Алины воспитанниц будете побеждать, россиянок, если не будете психологически себя закрывать. Вот сбросьте эту психологию, выступайте как на тренировке. Вот этого я вам желаю. Еще раз желаю психологического хорошего настроя, самоотверженности, мужества в этом женском, но мужественном виде спорта. Счастья вам, успехов.

«Мечты сбываются!» – вновь и вновь повторяли белорусские спортсменки.

А потом подарили Президенту свое «спасибо» – уникальную картину, созданную золотой пылью.

Будущее нашей гимнастики и, конечно же, впечатления от нового центра Александр Лукашенко и Алина Кабаева обсудили уже потом – во Дворце Независимости.

Университет физкультуры, «Минск-Арена», велодром, центры футбола, хоккея, гребли, Дворец спорта, здание Национального олимпийского комитета.

Как видим, проспект Победителей по праву можно назвать самой спортивной улицей страны.

Не случайно именно здесь появилась еще одна спортивная жемчужина – Республиканский центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике.