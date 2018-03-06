Дворец художественной гимнастики в Минске открыт. Кадры с церемонии

Новости Беларуси. В Минске торжественно открыли Республиканский центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике. В церемонии принял участие Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Особую признательность Александр Лукашенко выразил строителям и подробно ознакомился с функциональными возможностями центра. Он оснащен всем необходимым для развития самого грациозного вида спорта.

Комплекс разместился на проспекте Победителей. Здесь есть два тренировочных и несколько хореографических залов, классы аэробики, группы начальной подготовки, бассейн, сауны, тренажерный зал, гостиничный блок. Все это будет использоваться и при подготовке ко II Европейским играм как тренировочная база. Алина Кабаева на открытии Дворца художественной гимнастики: «Для меня большая честь находиться здесь»