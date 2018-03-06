Александр Лукашенко белорусским гимнасткам: Это ваш дом. Живите в нём дружно, мирно, работайте, тренируйтесь и отдыхайте

Общая площадь стильного четырехэтажного здания – почти 15 тысяч квадратных метров. Одновременно здесь могут тренироваться до 150 человек. И это как участницы национальной и юниорской команды страны, так и группы ранней спортивной подготовки.

Мне абсолютно не жаль тех денег, которые мы вложили в это прекрасное здание. Я хочу поблагодарить наших строителей. Вот тут вы молодцы. Договорились мы меньше года назад, что к 8 марта мы подарим этим прекрасным, лучшим нашим девушкам, их родителям, всем тем, кто сегодня занимается и отвечает за художественную гимнастику, такой прекрасный и уютный дворец, и мы это сделали. Это ваш дом.

Я хотел, чтобы вы здесь не только работали, труд спортсмена ужасный, я это знаю по себе. Знаю, как трудно вам. Я хотел, чтобы вы здесь и восстановиться могли, и отдохнуть. Живите в этом доме дружно, мирно, работайте, тренируйтесь, отдыхайте, мы за вас будем болеть.

Пожелание у меня к вам одно. Если скажу вам, чтобы вы не болели, травмы не получали, наверное, это будет неправильно. Я как человек, разбирающийся в вашем виде спорта, знаю – все будет, но дай Бог, чтобы вас Господь хранил от жестоких травм. Это главное. Хочу вам пожелать: если вы эти проблемы решите, точно будете чемпионками и мира, и Олимпийских Игр, и даже Алины воспитанниц будете побеждать – россиянок, если не будете психологически себя закрывать. Вот сбросьте эту психологию, выступайте как на тренировке. Вот этого я вам желаю. Еще желаю психологического хорошего настроя, самоотверженности, мужества в этом женском, но мужественном виде спорта. Счастья вам, успехов.