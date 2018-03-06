Марина Лобач на открытии Дворца художественной гимнастики: «Мы заслужили таких условий»

Новости Беларуси. Дворец художественной гимнастики открылся в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Дворец художественной гимнастики открылся в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для белорусских граций он стал символичным подарком к наступающему Международному женскому дню. В торжественной церемонии принял участие Президент.
Среди гостей – олимпийские чемпионки. Наша грация Марина Лобач. Специально для участия в этом событии приехала знаменитая российская гимнастка Алина Кабаева.
Алина Кабаева на открытии Дворца художественной гимнастики: «Для меня большая честь находиться здесь»
И, конечно, оценили дворец представительницы разных поколений белорусской национальной сборной: Инна Жукова, Светлана Рудалова, Юлия Раскина и многие другие.
Марина Лобач, олимпийский чемпион по художественной гимнастике:
Дворец очень красивый. Честно говоря, сердце переполняется радостью. Даже хочется плакать, потому что мы заслужили таких условий, наши дети, которые более 10 лет добиваются больших результатов в художественной гимнастике.
Юлия Раскина, серебряный призер Олимпийских Игр по художественной гимнастике:
Я в восторге от Дворца гимнастики. Это огромное счастье и для страны, и для сборной Республики Беларусь. Конечно же, он был необходим. Я надеюсь, что он принесет много удачи, здесь будут трудиться девочки, талантливые звездочки, спорт будет развиваться, идти только вперед.
Екатерина Галкина, член Национальной сборной Беларуси по художественной гимнастике:
Мы это событие ждали очень давно и не верится, что это все наше. И мы будем тут тренироваться, здесь есть просто все для тренировок, есть общежитие, где будут жить приезжие, есть столовая, медицинские кабинеты, комната отдыха, бассейн, хамамы, бани. Поэтому, есть все в полной мере для тренировок.