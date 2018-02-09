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Хоккей. Экстралига. Гродненский «Неман» увеличил отрыв от преследователей в турнирной таблице, обыграв «Юность»

09 февраля 2018 09:31
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Новости Беларуси. Гродненский «Неман» увеличил отрыв от преследователей в турнирной таблице Экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

8 февраля подопечные Сергея Пушкова скрестили клюшки с идущей на второй позиции «Юностью». В случае победы столичный клуб вышел бы на первое место.

В середине дебютного периода минчане открыли счет, но дальше всё сложилось для них весьма печально. На втором и третьем отрезках хоккеисты «Немана» отправили в рамку соперников по две шайбы – и отпраздновали уверенный успех.

Солигорский «Шахтер» лишь в овертайме смог дожать «Металлург». Теперь «горняки» сравнялись по очкам с «Юностью»: оба коллектива имеют по 79 баллов. Наконец, «Гомель» сумел уйти от поражения в основное время матча с «Динамо-Молодечно», но не устоял в серии буллитов.

# Хоккей Беларуси

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