«Цена одной ошибки может стоить медали». Футзальный клуб «Меркурий» обыграл «Строителя». Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Брестский «Меркурий» – обладатель Кубка страны по футзалу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В титульном матче клуб с запада Беларуси обыграл действующего чемпиона – червенский «Строитель».
Новости Беларуси. Брестский «Меркурий» – обладатель Кубка страны по футзалу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В титульном матче клуб с запада Беларуси обыграл действующего чемпиона – червенский «Строитель».
Текст для ведущего: «Меркурий» – обладатель кубка страны. В титульном матче команда из бреста обыграла действующего чемпиона – «Строитель».
Команды начали матч очень осторожно. Голевые моменты возникали крайне редко: соперники хорошо знакомы друг с другом, они встречаются в решающих кубковых стадиях не первый раз. Поэтому чем-то удивить визави им было трудно.
Алексей Наливайко, капитан футзального клуба «Меркурий»:
Со «Строителем» играем часто, они нас знают, мы их знаем. Поэтому перекрывали где-то наши комбинации они. Поэтому не всё получалось так ярко. Это финал. Цена одной ошибки может стоить медали, поэтому играли от защиты все – две команды. Боялись раскрываться.
Первый тайм мог закончиться со скучными нулями на табло, но в самом конце 20-минутки «Меркурий» забил. Очевидно, впереди намечался более динамичный второй тайм. Так и вышло. Команды стали открываться. Действующий чемпион – «Строитель» – старался играть первым номером, но более острые атаки удавались брестчанам.
Во второй половине «Меркурий» вновь забил, поставив соперников в очень сложное положение. Однако парни из Червеня не сдавались и отквитали один гол. Интрига какое-то время жила, но камбэка не произошло: уж очень спокойно и уверенно выглядел «Меркурий» в обороне.
Леонид Ковш, главный тренер футзального клуба «Меркурий»:
Игра получилась очень сложной, очень тяжелой. В принципе, мы на это рассчитывали. К сожалению, концовка для нас очень тяжелая была. Тем более, при счете 2:0 мы не реализовали два таких 100%-ных момента. Наверное, это придало сопернику силы, особенно при счете 2:1. Наверное, повезло, что ребята выполняли установку на минутном перерыве. Мы начали играть каждый с каждым. И удержали этот счет победный.
«Меркурий» возвращает себе кубок, а «Строитель» мысленно наверняка готовится к реваншу. Правда, возможность взять его предоставится только в следующем сезоне.