«Цена одной ошибки может стоить медали». Футзальный клуб «Меркурий» обыграл «Строителя». Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Брестский «Меркурий» – обладатель Кубка страны по футзалу, сообщили в программе «СТВ-Спорт» . В титульном матче клуб с запада Беларуси обыграл действующего чемпиона – червенский «Строитель».

Текст для ведущего: «Меркурий» – обладатель кубка страны. В титульном матче команда из бреста обыграла действующего чемпиона – «Строитель». Команды начали матч очень осторожно. Голевые моменты возникали крайне редко: соперники хорошо знакомы друг с другом, они встречаются в решающих кубковых стадиях не первый раз. Поэтому чем-то удивить визави им было трудно.

Алексей Наливайко, капитан футзального клуба «Меркурий»:

Со «Строителем» играем часто, они нас знают, мы их знаем. Поэтому перекрывали где-то наши комбинации они. Поэтому не всё получалось так ярко. Это финал. Цена одной ошибки может стоить медали, поэтому играли от защиты все – две команды. Боялись раскрываться. Первый тайм мог закончиться со скучными нулями на табло, но в самом конце 20-минутки «Меркурий» забил. Очевидно, впереди намечался более динамичный второй тайм. Так и вышло. Команды стали открываться. Действующий чемпион – «Строитель» – старался играть первым номером, но более острые атаки удавались брестчанам.

Во второй половине «Меркурий» вновь забил, поставив соперников в очень сложное положение. Однако парни из Червеня не сдавались и отквитали один гол. Интрига какое-то время жила, но камбэка не произошло: уж очень спокойно и уверенно выглядел «Меркурий» в обороне.