Открытие ЧМ-2014 в Бразилии. Всего 25 минут шоу и Дженнифер Лопес с Pitbull вживую

Новости Бразилии. Чемпионат мира по футболу, без преувеличения, самое яркое спортивное событие года, стартовало вечером 12 июня в Сан-Паулу.

В торжественной церемонии открытия приняли участие более 600 гимнастов, акробатов и танцоров.

Гимн чемпионата мира спели Дженнифер Лопес, рэпер Pitbull и бразильская певица Клаудиа Лейтте. «We are one» – композиция, призванная объединить болельщиков всего мира, исполнена трио вживую.

Церемонию решили не затягивать. Все действо заняло не более 25 минут.

За происходящим следили более 65 тысяч зрителей на стадионе и около миллиарда болельщиков у экранов телевизоров.

По информации местной прессы, на трибунах были замечены и мировые знаменитости. Актер Леонардо Ди Каприо, например, приплыл в Сан-Паулу на яхте, чтобы увидеть матч открытия мундиаля.

Сразу после церемонии прошел матч-открытие между сборными Бразилии и Хорватии. Все подробности читайте здесь.

Чемпионат мира-2014 в Бразилии прикует внимание болельщиков и фанатов на целый месяц. С 12 июня по 13 июля включительно весь мир будет погружен в футбольную эйфорию.

Напомним, на чемпионате мира по футболу 2014 года в Бразилии сыграют 32 команды.

Матчи группового этапа пройдут с 13 по 27 июня, поединки 1/8 – с 28 июня по 2 июля.

Игры 1/4 назначены с 4 по 5 июля.

Полуфинальные матчи состоятся 9 и 10 июля.

Матч за третье место и финальный поединок пройдут 13 июля.

К слову, жить футболом будут сразу 12 бразильских городов. Белу-Оризонти, Бразилиа, Куяба, Куритиба, Форталеза, Порту-Алегри, Ресифи, Салвадор, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Здесь и развернутся футбольные баталии.

Кофе, карнавалы в Рио. По количеству городов-миллионеров Бразилия официально на 3 месте в мире после Китая и Индии.

Еще одна визитная карточка Рио-де-Жанейро – один из самых длинных в мире мостов. Длина его 14 километров. Еще больше фактов о Бразилии вы узнаете из программы «Картина мира». Смотрите видео!