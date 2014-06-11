ЧМ-2014 по футболу. Криштиану Роналду спел в рекламе российского банка

Новости Португалии. Криштиану Роналду, лучший футболист 2013 года по версии FIFA, игрок клуба Real Madrid и сборной Португалии снялся в рекламе российского банка.

В ролике, который будет транслироваться в ходе чемпионата мира по несколько раз за матч, футболист демонстрирует не только белоснежную улыбку, но и вокальные данные.

Что получается у спортсмена лучше: играть в футбол или петь? Судите сами – смотрите видео!

По информации France Football, на своей рекламной деятельности Криштиану зарабатывает около 15 миллионов евро в год. В сферу коммерческих интересов Роналду в разное время входили такие бренды как Nike, Clear Vita Abe, Castrol Edge, Armani Jeans и другие.

Рекламный контракт с «Открытием» – первый опыт сотрудничества футболиста с российской компанией.

Криштиану Роналду, футболист:

В 2018 году Россия примет чемпионат мира, надеюсь, что реклама с моим участием позволит привлечь дополнительное внимание к этому событию.

Сюжет рекламного видео таков. Криштиану Роналду встречается с португальским исполнителем Ансельмо Ральфом. «Криштиану Роналдо – это же как Ансельмо Ральф в футболе» – думает про себя один. «Ничего себе, Ансельмо Ральф! Это же Роналду в музыке» – мысль другого.