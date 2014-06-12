ЧМ-2014 в Бразилии. Футбольный фанат прорвался на поле и почистил бутсы Месси

Новости Бразилии. На открытую тренировку аргентинцев в Белу-Оризонти пришли более 10 тысяч человек.

В какой-то момент на поле выбежал мужчина, он рухнул перед Месси на колени и принялся чистить бутсы спортсмена.

На фото видно, что поведение фаната застало Лионеля врасплох.

Придя в себя, аргентинец улыбнулся, обнял мужчину и подарил ему свою тренировочную кофту.

На чемпионате мира по футболу-2014 в Бразилии сборная Аргентины представлена в группе «F» вместе с командами Боснии и Герцеговины, Ирана и Нигерии.

Аргентинская команда – одна из наиболее титулованных в мире футбола.

По два раза сборная выигрывала чемпионаты мира (1978, 1986) и Олимпийские игры (2004, 2008). Больше фактов о сборной Аргентины читайте здесь.



Напомним, чемпионат мира-2014 в Бразилии пройдет с 12 июня по 13 июля 2014 года.

По количеству городов-миллионеров Бразилия официально на 3 месте в мире после Китая и Индии. Кофе, карнавалы в Рио.

Еще одна визитная карточка Рио-де-Жанейро – один из самых длинных в мире мостов. Длина его 14 километров. Еще больше фактов о Бразилии вы узнаете из программы «Картина мира». Смотрите видео!