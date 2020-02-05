Синяки под глазами: крем, патч или татуаж? Что рекомендует косметолог

Когда впереди ждёт «большой день», меньше всего мы хотим увидеть в зеркале потухший и опухший взгляд. По статистике, на круги и мешки под глазами жалуется каждый третий клиент косметологов. Как от них избавиться быстро, а самое главное безопасно для кожи? Тёмные круги в области глаз могут говорить о проблемах со здоровьем, о нехватке витаминов, сна, о плохом питании человека. Помимо этого, такая проблема часто является наследственной. Причина этому – тонкая кожа в области глаз, сквозь которую видны сосуды.

Виктория Сикирицкая, врач-дерматовенеролог, косметолог:

У славянских лиц часто ещё выражена носослёзная борозда, тоже даёт дополнительную тень в этой области, что тоже создаёт такой более уставший вид. Если вдруг человек ещё склонен к отёчности, к пастозности, по утрам, например, то внешний вид ещё усугубляется.

Для начала попробуйте изменить свой образ жизни. Полноценный отдых это не только 8-ой часовой сон, но и правильное положение тела в постели. Постарайтесь приучить себя спать на спине, установите полноценный питьевой режим. Любую жажду утоляйте водой или травяным чаем, это поможет убрать синяки уже через неделю. Если при этом вы будете регулярно гулять пешком, достаточно спать, то эффект закрепится надолго.

Виктория Сикирицкая:

Режим питания, режим и дозирование жидкости в течение суток оказывает своё благоприятное явление. Но зачастую это особенности организма.

Если нужно скрыть последствия вчерашней ночи, подготовиться к важному событию или просто освежить взгляд, патчи – это лучший выбор. Гидрогелевые патчи мощно увлажняют и разглаживают кожу вокруг глаза, способствуя снижению отёчности и уменьшению тёмных кругов, результат заметен сразу. Также используйте крем для глаз с ретинолом, который усиливает выработку коллагена и разглаживает кожу.

Виктория Сикирицкая:

Проблема появления отёков – это не кожа. То есть что может сделать патч или крем: он увлажняет в определённой степени верхний, поверхностный слой кожи. Но проблема ведь в подкожных структурах. Это и жир, жировые пакеты, которые вокруг глаз, и сосудистые компоненты, лимфатические сосуды, которую окружают нашу периорбитальную область. Поэтому здесь нужен именно комплексный подход

Современные технологии развиваются с колоссальной скоростью, такая проблема, как синяки в области глаз, устраняется очень легко и надолго. Специалисты предлагают вам воспользоваться современной услугой татуажа. Татуаж кругов под глазами – абсолютно безопасная процедура. Используемые пигменты не только скрывают проблему, но и питают кожу вокруг глаз витаминным комплексом.

Виктория Сикирицкая:

Да, это в определённой мере татуаж, который разносится по лицу. Но его потом не видит ни один лазер. То есть, если человек захочет это удалить… Во-первых, как ляжет эта краска, неизвестно. На эту краску часто бывают аллергические реакции. Светлые оттенки очень проблематично убрать. Камуфлирование, но не решение проблемы.

Каждый совет со временем принесёт результат, однако прежде чем принимать соответствующие меры, следует обратиться к врачу и пройти обследование.