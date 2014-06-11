Открытый урок по стритболу прошел на одной из баскетбольных площадок Минска

Новости Беларуси. Что такое стритбол? Игра или стиль жизни? Кто занимается этим видом спорта и для чего мировое первенство по стритболу? Миф или реальность?
Николай Алексеев:
Есть пару финтов. Берешь мяч, делаешь флейк влево, поворачиваешься вправо, делаешь один удар – и тебе уже никто не страшен. А если ты сделаешь именно так, то ждем тебя на Самасане.
Почти каждый великий баскетболист мира хоть раз, да и побаловал уличной игрой в баскетбол на одну корзину. А некоторые пришли в большой спорт именно со стритбола.
Татьяна Лихтарович, трехкратный чемпион Беларуси по баскетболу:
Я начинала с этого, я играла на улице, у нас не было зала, у нас не было хороших мячей, у нас, в принципе, была школьная команда и уличная. Мы старались чему-то научиться, играли с мальчиками, мужчинами, которые в два раза больше нас.
Стритбол – баскетбол в миниатюре. Тем не менее правила разняться. Половина игровой площадки, одно кольцо, а состав команды – от 5 до 1 игрока, основное время игры – 8 минут.
Павел Статкевич, тренер команды по стритболу (Минск):
Правила есть, но они для каждого свои. Для определенных турниров общие. Но они создаются самими игроками.
В стритболе 1 на 1 пятый год кряду проводится чемпионат мира. Именно по этому поводу на одной из столичных баскетбольных площадок белорусские мастера провели открытый урок для неискушенных уличных игроков и открыли секреты побед.
Татьяна Лихтарович, трехкратный чемпион Беларуси по баскетболу:
Когда ты идешь 1 на 1, обыгрываешь и забиваешь два очка – это в какой-то степени стритбол.
Чтобы отправиться в Тайвань, необходимо пройти три тура, которые состоятся в трех городах (Минске, Витебске и Бресте), где активно развивается белорусский стритбол.
Имя победителя станет известно 19 июня. И именно он отправится на остров Самасан, где впервые представит Беларусь на чемпионате мира по стритболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».