Открытый урок по стритболу прошел на одной из баскетбольных площадок Минска

Новости Беларуси. Что такое стритбол? Игра или стиль жизни? Кто занимается этим видом спорта и для чего мировое первенство по стритболу? Миф или реальность?

Николай Алексеев:

Есть пару финтов. Берешь мяч, делаешь флейк влево, поворачиваешься вправо, делаешь один удар – и тебе уже никто не страшен. А если ты сделаешь именно так, то ждем тебя на Самасане.

Почти каждый великий баскетболист мира хоть раз, да и побаловал уличной игрой в баскетбол на одну корзину. А некоторые пришли в большой спорт именно со стритбола.

Татьяна Лихтарович, трехкратный чемпион Беларуси по баскетболу:

Я начинала с этого, я играла на улице, у нас не было зала, у нас не было хороших мячей, у нас, в принципе, была школьная команда и уличная. Мы старались чему-то научиться, играли с мальчиками, мужчинами, которые в два раза больше нас.

Стритбол – баскетбол в миниатюре. Тем не менее правила разняться. Половина игровой площадки, одно кольцо, а состав команды – от 5 до 1 игрока, основное время игры – 8 минут.

Павел Статкевич, тренер команды по стритболу (Минск):

Правила есть, но они для каждого свои. Для определенных турниров общие. Но они создаются самими игроками.

В стритболе 1 на 1 пятый год кряду проводится чемпионат мира. Именно по этому поводу на одной из столичных баскетбольных площадок белорусские мастера провели открытый урок для неискушенных уличных игроков и открыли секреты побед.

Татьяна Лихтарович, трехкратный чемпион Беларуси по баскетболу:

Когда ты идешь 1 на 1, обыгрываешь и забиваешь два очка – это в какой-то степени стритбол.

Чтобы отправиться в Тайвань, необходимо пройти три тура, которые состоятся в трех городах (Минске, Витебске и Бресте), где активно развивается белорусский стритбол.

Имя победителя станет известно 19 июня. И именно он отправится на остров Самасан, где впервые представит Беларусь на чемпионате мира по стритболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».