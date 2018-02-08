Баскетболисты «Цмокі-Мінск» сыграют с итальянским «Авеллино» в 1/8 Кубка ФИБА 7 марта

Новости Беларуси. Баскетбол исты клуба «Цмок і » под руководством Александра Крутикова вышл и в 1/8 Кубка ФИБА, сообщили в программе «СТВ-Спорт» . Причем сделал и это достаточно уверенно.

Для того, чтобы оказаться в плей-офф, « д раконам» на «Минск-Арене» необходимо было обыгрывать черногорский «Морнар». Причем с разницей как минимум в 7 очков. Эту задачу «Цмок і » перевыполнили, разгромив оппонента – 84:45.