«Сегодняшнюю игру мы не проспали». Баскетболисты «Цмокі» разгромили черногорский «Морнар» на этапе Кубка ФИБА

В заключительном матче второго группового этапа Кубка ФИБА «драконы» встречались с соперниками из черногорского « Морнара » . Минчанам нужна была победа с разницей как минимум в 7 очков.

С задачей создать нужный отрыв в противостоянии с «Морнаром» хозяева площадки справились еще к середине стартовой четверти: рывок – 11:0 – и ошеломленные гости попросту не знали, как взломать оборону «драконов». Первая четверть в итоге завершилась более чем с двукратным перевесом, а к перерыву – 41:22 в пользу «Цмоков». Это при том, что в гостевом матче минчане уступили, и тогда, после третьего поражения кряду, многие поспешили списать их со счетов.

Александр Крутиков, главный тренер БК «Цмокі» (Минск):

Меня впечатляет, что после счета 3:0 команда не опустила руки и великолепно сыграла. Сегодняшнюю игру мы не проспали – ни начало, ни конец, ни середину – мы проснулись.