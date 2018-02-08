«Сегодняшнюю игру мы не проспали». Баскетболисты «Цмокі» разгромили черногорский «Морнар» на этапе Кубка ФИБА
Новости Беларуси. Продолжает еврокубковую кампанию баскетбольный клуб «Цмокі», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В заключительном матче второго группового этапа Кубка ФИБА «драконы» встречались с соперниками из черногорского «Морнара». Минчанам нужна была победа с разницей как минимум в 7 очков.
С задачей создать нужный отрыв в противостоянии с «Морнаром» хозяева площадки справились еще к середине стартовой четверти: рывок – 11:0 – и ошеломленные гости попросту не знали, как взломать оборону «драконов». Первая четверть в итоге завершилась более чем с двукратным перевесом, а к перерыву – 41:22 в пользу «Цмоков». Это при том, что в гостевом матче минчане уступили, и тогда, после третьего поражения кряду, многие поспешили списать их со счетов.
Александр Крутиков, главный тренер БК «Цмокі» (Минск):
Меня впечатляет, что после счета 3:0 команда не опустила руки и великолепно сыграла. Сегодняшнюю игру мы не проспали – ни начало, ни конец, ни середину – мы проснулись.
А проснувшись, «Цмокі» вчистую разгромили оппонента: к концу поединка нервы у главкома черногорцев уже не выдерживали, впрочем, техническое замечание рулевому вряд ли было худшим, что случилось с «Морнаром» в этот вечер. Разгром – 84:45 – и «драконы» выходят в плей-офф Еврокубка ФИБА.
Дмитрий Полещук, игрок БК «Цмокі» (Минск):
Кому задача выполнена, а я, например, хочу медаль. Я думаю, что команда тоже хочет медаль – в Кубке ФИБА, как минимум.
Амбициозные планы форварду «Цмоков» и всей команде осуществить будет необычайно сложно, на стадии плей-офф к участникам присоединятся команды из Лиги чемпионов. Впрочем, почему бы «драконам» еще раз не доказать, что трудностей они не боятся?!