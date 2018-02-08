«Олимпийский выбор». Белорусские призеры ОИ помогут спортивным школам‍

Новости Беларуси. За день до начала зимних Игр в Пхенчхане Президентский спортивный клуб объявил о старте проекта «Олимпийский выбор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские атлеты, ставшие призерами соревнований, помогут школам, где воспитывают им смену. Именно медалисты решат, в какие из детско-юношеских спортивных учебных заведений Беларуси будет направлена спонсорская помощь.

Деньги, как показывает опыт прошлых лет (акция пройдет в четвертый раз), получают школы, где спортсмен начинал свою карьеру. Сумма зависит от результативности выступления. Она не изменились относительно Рио-2016. Тогда благодаря успехам белорусских олимпийцев Президентский спортивный клуб перечислил спорт-школам 85 тысяч рублей.