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«Олимпийский выбор». Белорусские призеры ОИ помогут спортивным школам‍

08 февраля 2018 11:15
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Новости Беларуси. За день до начала зимних Игр в Пхенчхане Президентский спортивный клуб объявил о старте проекта «Олимпийский выбор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Олимпийский выбор». Белорусские призеры ОИ помогут спортивным школам‍-1

Белорусские атлеты, ставшие призерами соревнований, помогут школам, где воспитывают им смену. Именно медалисты решат, в какие из детско-юношеских спортивных учебных заведений Беларуси будет направлена спонсорская помощь.
Деньги, как показывает опыт прошлых лет (акция пройдет в четвертый раз), получают школы, где спортсмен начинал свою карьеру. Сумма зависит от результативности выступления. Она не изменились относительно Рио-2016. Тогда благодаря успехам белорусских олимпийцев Президентский спортивный клуб перечислил спорт-школам 85 тысяч рублей.

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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