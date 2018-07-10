Подготовка к II Европейским играм ведется полным ходом: 10 июня в Минске пройдет семинар шефов миссий

Новости Беларуси. До II Европейских игр в Беларуси уже меньше года, Подготовка к ним ведется полным ходом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 июня в Минске пройдет семинар шефов миссий. Вопросов для обсуждения много. Соревнования затронут 12 спортивных объектов, все они должны быть в идеальном состоянии. Гости столицы посетят спорт-комплекс «Олимпийский». Также пройдет семинар пресс-секретарей национальных олимпийских комитетов и представителей ведущих СМИ Европы.