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Подготовка к II Европейским играм ведется полным ходом: 10 июня в Минске пройдет семинар шефов миссий

10 июля 2018 06:43
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Новости Беларуси. До II Европейских игр в Беларуси уже меньше года, Подготовка к ним ведется полным ходом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подготовка к II Европейским играм ведется полным ходом: 10 июня в Минске пройдет семинар шефов миссий-1

10 июня в Минске пройдет семинар шефов миссий. Вопросов для обсуждения много. Соревнования затронут 12 спортивных объектов, все они должны быть в идеальном состоянии. Гости столицы посетят спорт-комплекс «Олимпийский». Также пройдет семинар пресс-секретарей национальных олимпийских комитетов и представителей ведущих СМИ Европы.

Подготовка к II Европейским играм ведется полным ходом: 10 июня в Минске пройдет семинар шефов миссий-4

# Европейские игры # Фотофакт

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