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ЧЕ по волейболу. Сборная Беларуси проиграла Италии

03 сентября 2021 19:25
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по волейболу стартовала с поражения в финальной части чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В дебютном противостоянии подопечные Виктора Бекши не смогли оказать достойного сопротивления итальянцам. Команды провели на площадке чуть более часа.

ЧЕ по волейболу. Сборная Беларуси проиграла Италии-1

В первом сете шла более-менее равная борьба. И только в концовке соперник смог победить – 25:18. Итальянцев было не остановить. Во втором и третьем отрезках они буквально не заметили наших парней – 25:12 и 25:15. Времени на работу над ошибками практически нет. Уже 4 сентября белорусы снова будут в деле. В соперниках значатся чехи. Противостояние начнется в 20:00.

# Волейбол # Виктор Бекша # Фотофакт

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